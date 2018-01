O festival de Coachella, na Califórnia, divulgou esta semana o cartaz completo para a edição de 2018.

Tal como anteriormente anunciado, The Weeknd, Beyoncé e Eminem terão estatuto de cabeças de cartaz.

Para além destes, Coachella irá também contar com uma série de artistas que passarão este ano por Portugal: Perfume Genius (NOS Alive), Benjamin Clementine, Boogarins (Tremor), David Byrne (EDP Cool Jazz), Alt-J, Angel Olsen e Portugal. The Man (NOS Alive).

St. Vincent, War on Drugs, Jean-Michel Jarre, Kelela (1º dia), HAIM, Tyler, the Creator, Post Malone, Fleet Foxes, Chic, Jungle, BROCKHAMPTON, Alvvays, Django Django, Yaeji, Oh Sees (2º dia), Migos, A Perfect Circle, Cardi B, Miguel, King Krule, Kamasi Washington, Jessie Ware e FIDLAR (3º dia) são alguns dos nomes também confirmados.

O festival de Coachella realiza-se em dois fins de semana, primeiro de 13 a 15 de abril e depois de 20 a 22 de abril, no Empire Polo Club em Indio, na Califórnia.