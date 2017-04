"Dream About The Things You Never Do", dos Paraguaii, é a mais recente edição BLITZ Records. O segundo álbum dos vimaranenses já está disponível nas principais plataformas de streaming.

São oito temas entre a eletrónica reminiscente dos anos 80 e a matriz rock que caracteriza o trio, compostos, gravados e produzidos pela própria banda.

Com três anos de existência, os Paraguaii estrearam-se em 2015 com um EP homónimo, a que se seguiu no ano seguinte o álbum Scope, de onde se extraíram os singles "Scope", "Godz" e "Alien Love".

Dream About The Things You Never Do, que agora chega, é apresentado pelo single "Straight or Gay". O disco será mostrado, ao vivo, em todo o país ao longo dos próximos meses.

Ouça o álbum nos principais serviços de streaming:

